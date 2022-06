Rozpoczęła się akcja „Bezpieczny autokar” prowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego przy współpracy z policją. Priorytetem dla funkcjonariuszy ITD jest kontrola autobusów wiozących dzieci na letni wypoczynek.

Sprawdzane będą wszystkie zgłoszone pojazdy, ale ważne, żeby chęć kontroli zgłosić do ITD przynajmniej dzień wcześniej – mówi zastępca lubuskiego inspektora transportu drogowego, Mirosław Jesiołkiewicz:



Podczas kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy ITD sprawdzany jest stan techniczny pojazdów oraz to, czy kierujący autokarem jest gotowy do wyjazdu w trasę.



Numery telefonów, pod które można zadzwonić żeby zgłosić autokar do kontroli, znajdziemy na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Inspekcji Transportu Drogowego.