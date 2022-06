Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obowiązują głownie w zachodniej części kraju. W niektórych miejscach temperatura maksymalna może wynieść 33 st. C.

Alerty drugiego stopnia przed upałami wydano dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego, a także dla przeważającej części województwa wielkopolskiego i południowej części zachodniopomorskiego. Na wskazanym obszarze IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

Alert oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.