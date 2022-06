Blisko zwycięstwa byli w pierwszym turnieju ćwierćfinałowym Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów żużlowcy Cash Broker Stali Gorzów Wlkp.

W rozegranym w Łodzi turnieju grupy D zawodnicy Piotra Palucha zdobyli 30 punktów i zajęli trzecie miejsce tracąc do zwycięskiego zespołu gospodarzy tylko 3 punkty. Postawa zawodników jest godna pochwały nie tylko dlatego, że jechali we dwójkę, ale także dlatego, że dla Oskara Palucha były to pierwsze w życiu zawody na łódzkim obiekcie.

Wyniki: