Lubuska policja włączyła się w coroczną kampanię pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Akcja ma na celu promocję bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku nad wodą. Policja przypomina o podstawowych zasadach ostrożności, a także zachęca do edukacji wśród dzieci i młodzieży.

Marcin Maludy z Komendy Głównej Policji w Gorzowie mówi, że jest to już szósta edycja kampanii:

Policja przypomina, że wciąż największym problemem podczas wypoczynku przy kąpieliskach jest alkohol. To on najczęściej prowadzi do wypadków na wodzie.

Marcin Maludy podkreśla, że wiele zależy od naszego podejścia, jeżeli jesteśmy ostrożni i pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa to nic złego nie powinno się wydarzyć:

Dodajmy, że lubuska policja już od maja patroluje akweny w regionie.