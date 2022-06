Przed nami bardzo ważne zmiany w systemie podatkowym. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Zdaniem wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka ustabilizują one i uproszczą polski system podatkowy:

– Wśród przyjętych rozwiązań jest szereg działań prorodzinnych i probiznesowych. Z tych najważniejszych to chociażby obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.,a to nie wszystko – mówi dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Adam Andrzejewski

W ustawie przywrócono częściowe odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:

Ustawa zmienia także zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci poprzez przywrócenie wspólnego rozliczania się z dziećmi. Ponadto podniesiony zostaje limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, z 3 089 zł do 16 061,28 zł.

W piątek w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze odbędą się szkolenia skierowane do stowarzyszeń księgowych, przedsiębiorców i wszystkich innych zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat nowych przepisów podatkowych. Poprowadzą je eksperci z KAS. Spotkanie w Gorzowie rozpocznie się o godzinie 9.00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, a w Zielonej Górze o 17.00 w w siedzibie Izby Administracji Skarbowej

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zmian w podatkach i szkoleń znaleźć można na stronie www.podatki.gov.pl/niskiepodatki