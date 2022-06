Na ten rok przypada XX edycja festiwalu Muzyka W Raju. To cykl koncertów, który przez lata zgromadził wierną publiczność, a z każdym kolejnym rokiem przyciąga nowych słuchaczy. Bez wątpienia to jedna z wizytówek naszego województwa. A jak to wszystko się zaczęło, jak wygląda praca przy festiwalu, co robią Artyści w wolnym czasie? To tylko kilka pytań, które można sobie zadać po 20 latach.

Wątków jest wiele więcej, a dwadzieścia z nich porusza Grzegorz Bugaj w rozmowach z dyrektorem artystycznym Muzyki W Raju Cezarym Zychem.

Dodajmy, że w tym roku Muzyka w Raju rozpocznie się 4 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia. Festiwal odwiedzi m.in. Letnicę, Świebodzin, Gorzów Wielkopolski, czy Międzyrzecz, a największa ilość koncertów odbędzie się oczywiście w Paradyżu.

1. „Początek”: