Piłkarze A-klasowej Sparty Łężyca pokonali u siebie Mieszko Konotop 4-2 w ostatnim meczu zielonogórskiej grupy III.

Do przerwy to Sparta prowadziła czterema golami po trafieniach Macieja Stacha, który popisał się hat-trickiem i Michała Gierczała. W drugiej części przeważali już goście i to oni zdobyli dwie bramki, a na listę strzelców wpisali się trener Krystian Głowania i Rafał Siuzdak. A spotkanie ocenia szkoleniowiec Sparty Szymon Czarny:

Ostatecznie Sparta w grupie III zielonogórskiej Klasy A zajęła 3 miejsce – 12 zwycięstw, 5 remisów i 9 porażek. Mieszko jest dwunasty i do końca walczył o utrzymanie. Udało się. Rywale, czyli Avia Siedlnica zremisowała dziś 3-3 z GKS Siedlisko. Mieszko kończy ligę z bilansem 8 wygranych, 5 remisów oraz 13 porażek. Sezon wygrała Cargovia Kargowa, która w ostatnim meczu tylko zremisowała u siebie 2-2 z Czarnymi Rudno.