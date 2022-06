Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej – poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen. Podobna decyzja zapadła w przypadku Mołdawii.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie.

– Gruzja zasługuje na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie – dodała szefowa KE.