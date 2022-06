Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Popularnie nazywamy ją Bożym Ciałem. To święto ku czci Najświętszego Sakramentu. Tego dnia wierni wspominają ostatnią wieczerzę, przypominają sobie to, co wydarzyło się w Wielki Czwartek. W Boże Ciało ulicami całego kraju przejdą uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem. W Gorzowie zorganizowane zostaną dwie procesje. – Pierwsza wyruszy spod katedry po mszy świętej, która rozpocznie o godzinie 10.00 – mówi proboszcz parafii katedralnej w Gorzowie ksiądz Zbigniew Kobus.

Po zakończeniu procesji na Starym Rynku rozpocznie się Festyn Rodzinny organizowany przez sekretariat 40. Pieszej Pielgrzymki z Gorzowa na Jasną Górę. Wystąpią m.in.: zespoły Nowonarodzeni i Kłodawianki oraz muzycy Filharmonii Gorzowskiej.

Druga procesja wyruszy po mszy o godzinie 13.30 z kościoła pw. Pierwszych Męczenników Polski. Wierni przejdą ul. Pluty, Górczyńską i Mikołajczyka. Zakończenie zaplanowano na Wzgórzu Papieskim przy placu Jana Pawła II.

Boże Ciało jest świętem ruchomym. Obchodzimy je zawsze sześćdziesiąt dni po Wielkanocy. W Polsce pierwsze wzmianki o obchodach pochodzą z 1320 roku z Krakowa.