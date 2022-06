16 czerwca Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. W całej diecezji odbywają się procesje i okolicznościowe uroczystości. Jest to też okazją do wspomnień, tego, co było udziałem Lubuszan wiele lat temu i pozostało w pamięci wielu.

2 czerwca 1997 roku gościł w Gorzowie papież Jan Paweł II. Ojciec święty modlił się w katedrze przy grobie biskupa Wilhelma Pluty, a na błoniach przy kościele Pierwszych Męczenników Polski spotkał się w wiernymi. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 400 tysięcy osób. To z pewnością jedna z ważniejszych dat w historii Gorzowa i całej diecezji. Niedawno minęło 25 lat od tamtej wizyty. Co pamiętają ci, którzy uczestniczyli w spotkaniu, jaki obraz przechowują w pamięci? Czy potkanie wpłynęło na ich życiowe decyzje? Kim jest dla kolejnych pokoleń papież Polak?

Będzie to także opowieść o współpracy, wychowywaniu i sile autorytetu.