Tylko do 30 czerwca osoby prowadzące działalność gospodarczą mają czas na weryfikacje terminowości opłacania składek w ZUS za 2021 rok. Od tego roku przedsiębiorcy, którzy spóźnili się z ich opłacaniem, nie tracą prawa do zasiłku chorobowego. Jednak jeżeli w zeszłym roku nie zapłacili w terminie, muszą złożyć do ZUS wniosek US-9. Mówi Agata Muchowska z zielonogórskiego ZUS-u.

Sylwia Śramkiewicz z biura finansowo-księgowego, proponuje, żeby przedsiębiorcy na wszelki wypadek sprawdzili terminowość opłacanych przez siebie składek.

– Może się zdarzyć tak, że ktoś nawet nie wie, że nie przysługuje mu zasiłek chorobowy – mówi Sylwia Śramkiewicz.

Termin jest nieprzekraczalny. Po 30 czerwca przedsiębiorcy nie będą mogli wnioskować o przedłużenie terminu opłacenia składki.

Dodajmy, że druk US-9 można złożyć w ZUS elektronicznie.