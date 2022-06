Na os. Górczyn pojawiła się nowa ścieżka rowerowa, która wzbudziła wiele emocji wśród mieszkańców. Chodzi o przejazd przy przejściu dla pieszych między budynkiem Watrala, a parkiem Górczyńskim.

Żeby dostać się na drugą stronę drogi rowerzyści muszą wykazać się nie lada umiejętnościami. Na środku wymalowanej na czerwono ścieżki jest wysepka otoczona krawężnikiem. Dla rowerzystów to spore utrudnienie.



O to, czy ścieżka rowerowa będzie poprawiona i stanie się przyjaźniejsza dla rowerzystów będziemy pytać w magistracie. Do tematu wrócimy po weekendzie.