Gorzowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła współpracuje z pszczelarzami i udostępnia im miejsca pod pasieki. Obecnie na jej terenach znajduje się ponad 70 uli, w których żyje ok. 7 mln pszczół – informuje spółka.

Spośród ponad 70 uli znajdujących się na terenach elektrociepłowni ok. 50 jest ustawionych na składowisku żużla i popiołu w podgorzowskim Janczewie. Kolejne 23 znajdują się na terenie samej elektrociepłowni przy ul. Energetyków, w Gorzowie.

W pasiece w Janczewie znajduje się „szkółka”. -To są tzw. pszczele odkłady. Młode osobniki dochodzą do pełni sił produkcyjnych, zapylają lokalne rośliny, przynoszą nektar i powoli się rozwijają. Następnie przygotowywane są do zimowania, żeby w kolejnym sezonie mogły być wywiezione na plantacje. Takich miejsc jest niestety coraz mniej. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz odległość od zabudowań, na składowisku panują idealne warunki do ich rozwoju” – wyjaśnił opiekun części pasiek na terenach gorzowskiej elektrociepłowni Zenon Piniewski.