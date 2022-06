Dążymy do trwałego obniżenia inflacji i związku z tym obniżenia stóp procentowych, kiedy przyjdzie na to czas – powiedział w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. W krajowej gospodarce mamy jednocześnie bardzo dobrą sytuację – PKB przekroczył o ponad 8 proc. poziom sprzed pandemii – dodał.

Glapiński na konferencji prasowej przyznał, że „inflacja w Polsce oczywiście jest taka sama, jak w innych krajach, naszej strefy geograficznej, naszego obszaru gospodarczego, którego jesteśmy częścią, całego świata”.

„Dążymy do trwałego obniżenia inflacji i związku z tym obniżenia stóp procentowych, kiedy przyjdzie na to czas” – zapowiedział.

Szef NBP zwrócił jednocześnie uwagę, „że w tej chwili stopy nie są jakieś szczególnie wysokie, jeśli spojrzymy na ostatnie 20 lat naszej gospodarki”.

Przypomniał, że inflacja, według wstępnego szacunku GUS w maju wyniosła 13,9 proc. „To jest nie ukrywam znacząco więcej, niż chcielibyśmy widzieć. Ale cały czas trzeba pamiętać o głównych przyczynach tego stanu rzeczy. Przede wszystkim w ostatnich kwartałach mieliśmy bardzo silne wzrosty cen surowców energetycznych, a ostatnio także silne wzrosty cen surowców rolnych na rynkach światowych. Niestety wojna w Ukrainie, wcześniej polityka gazowa Rosji – jeszcze przed wojną – oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej – przede wszystkim stały wzrost cen energii elektrycznej – podbiły ceny wielu surowców. I to jest główna przyczyna inflacji” – powiedział prezes banku centralnego.

Adam Glapiński przyznał, że „cały czas mamy do czynienia z zaburzeniami globalnych łańcuchów produkcji, zakłóceniami w dostawach – postpandemiczne”. „Te zaburzenia prowadzą do problemów zaopatrzeniowych wielu polskich firm, braków komponentów, wysokich kosztów transportu międzynarodowego – wszystko to podbija cały czas ceny wielu towarów” – tłumaczył.

Prezes NBP przyznał, że w krajowej gospodarce mamy jednocześnie bardzo dobrą sytuację. „Poza inflacją ona jest bardzo dobra” – wskazał. Przypomniał, że wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 8,5 proc. – „to jest bardzo szybki wzrost”. „Polski PKB przekroczył już o ponad 8 procent poziom sprzed pandemii” – powiedział.