Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Biblioteka Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku zorganizowała dla najmłodszych spotkanie.

Wzięły w nim udział 5-latki z miejskiego przedszkola oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2.

– Dzieci same przygotowały opowiadania do czytania oraz prowadziły zabawy nawiązujące do tych bajek – mówi Renata Włodarczak, kierownik oddziału dla dzieci lubskiej biblioteki:

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom odbywa się w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Imprezę zorganizowano już po raz 21.