W czwartek rano gaz w kontraktach lipcowych i sierpniowych w holenderskim hubie TTF drożeje o ponad 12 proc. Ceny gazu w Europie podskoczyły po eksplozji w głównym terminalu eksportowym LNG w USA.

Podczas porannych notowań w czwartek gaz ziemny w kontraktach lipcowych w holenderskim hubie TTF drożeje o ponad 12,23 proc. – MWh kosztuje ok. 89,12 euro. Kontrakty sierpniowe drożeją o ok. 11,14 proc. do 90,50 euro za MWh.

Ceny gazu w Europie mocno podskoczyły po tym, jak w głównym terminalu eksportowym LNG we Freeport w amerykańskim stanie Teksas doszło do eksplozji. Po zdarzeniu dostawy mają być odcięte przez kilka tygodni – podała agencja Bloomberga, odnotowując, że z Freeport wysyłana jest ok. 1/5 proc. całego eksportu amerykańskiego LNG.

W środę po godz. 18 gaz ziemny w kontraktach lipcowych był wyceniany na 78,75 euro za MWh, a w kontraktach sierpniowych na 80,71 euro za MWh.