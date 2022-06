Jak wykorzystać naukę do pozyskania energii naturalnej z wodoru? Badać będą to pracownicy gorzowskiej akademii. Będzie to możliwe dzięki podpisanemu dziś porozumieniu w sprawie utworzenia lubuskiego parku badawczo-wdrożeniowego technologii energetycznych . – Żyjemy w czasach, które coraz częściej zmuszają nas do myślenia o energii – mówiła rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska:

Ekologiczne źródła pozyskiwania energii to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów -mówi Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej Woźniak:

Prezes Inneko Łukasz Marcinkiewicz ma nadzieję, że wkrótce będzie można mówić o pierwszych efektach podpisanego dziś porozumienia:

Gorzowski Ośrodek Technologiczny już organizuje podobne projekty. Wszystkie pomysły w ramach zielonych technologii będą mogły być realizowane w ramach powstającego inkubatora przedsiębiorczości