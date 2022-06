Powiat krośnieński organizuje Polsko – Niemieckie Targi Wolnego Czasu. To inicjatywa finansowo wspierana przez Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. – Targi to idealne wydarzenie do prezentacji lokalnych usług i produktów oraz okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi przedsiębiorcami i odbiorcami – tłumaczy ideę spotkania Grzegorz Garczyński, starosta krośnieński.

Targi Wolnego Czasu odbędą się 25 i 26 czerwca w Parku Tysiąclecia i na promenadzie w Krośnie Odrzańskim. Aby wziąć udział w imprezie, należy się na nią zapisać.