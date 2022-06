Położona niedaleko lasu z dala od miejskiego ruchu, obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Przez jej klasy przewinęło się kilka pokoleń zielonogórzan, tworząc niepowtarzalną historię jednej z najlepszych zielonogórskich szkół.

W reportażu Elżbiety Wozowczy-Leszko naszymi przewodnikami po historii i teraźniejszości szkoły obok jej dyrektorki Liliany Witczuk-Kamieniarz będą Agnieszka Konieczna i Edward Leple. Są jej absolwentami, a po latach powrócili tu, jako nauczyciele.

Początki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze są ściśle związane z rozbudową miasta w jego południowo- wschodniej części. Budowa osiedli mieszkaniowych „Wyspiańskiego” i „Wazów I” wymagała powstania nowej placówki w tej dzielnicy. Powstała 1 września 1962 r. i działała w różnych lokalizacjach. Od 1971 roku zadomowiła się w nowym budynku przy ulicy Zielonogórskiej 5 i tak jest do dziś.

Podczas Winobrania 2022 rozpoczną się oficjalne obchody 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Historia zielonogórskich szkół, również ta powojenna jest szczególnie ważna dla miasta i regionu. To właśnie one przygotowują do życia, dalszej nauki i pracy nowe pokolenie zielonogórzan, które tu urodzone historie powojennych osadników znają już tylko z przekazów rodzinnych i podręczników.

PSP 7 wczoraj i dziś (zdjęcia archiwalne, współczesne, koncert z okazji jubileuszu w Teatrze Lubuskim).