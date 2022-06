Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Gubinku. Kosztowało to samorząd gminy Gubin 209 tysięcy złotych, ale do gminy dotarło wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To kwota prawie 130 tysięcy złotych, co stanowi 63,63 procent całej inwestycji. – To dofinansowanie pozwoliło nam zabezpieczyć całość działań w zakresie inwestycji drogowej w Gubinku – przyznaje Agnieszka Nowicka, sekretarz gminy Gubin.

Tymczasem koło Gubinka rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z trasą wojewódzką nr 285. Powstaje tu rondo. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ważnej drogi lokalnej i „krajówki” prowadzącej do przejścia granicznego.