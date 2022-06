25 lat temu ponad 400 tys. osób zgromadziło się na placu przy obecnym kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski, by spotkać się z Janem Pawłem II. 2 czerwca 1997 roku papież Polak odwiedził Gorzów.

Mieszkańcy do dziś wspominają to wydarzenie.



Obchody 25. rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Gorzowa potrwają 4 dni. Mówi ks. Bogusław Kaczmarek, proboszcz parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski:



Jubileusz wizyty papieża będzie połączony z Marszem dla Życia i Rodziny. Do udziału zaprasza Magdalena Bartoszewicz z grupy Służba Życiu i Rodzinie:



Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy w niedzielę o godz. 13 sprzed katedry. O godz. 15 festyn rodzinny na placu przy parafii Pierwszych Męczenników Polski.