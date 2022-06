Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czwartek w Warszawie ma ogłosić akceptację dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy; w planach wizyty – spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim.

Premier Morawiecki we wtorek na zakończenie dwudniowego szczytu UE w Brukseli wskazywał, że czwartkowa wizyta von der Leyen jest zaplanowana po to, aby ukoronować podpisanie naszego porozumienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. „Cieszę się, że ten wielomiesięczny proces już jest za nami” – mówił szef polskiego rządu.

Unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował w środę po południu, że KE zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. „Rozmawialiśmy dziś nt. KPO Polski. Po dyskusji, kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się jutro do Warszawy, by to zaprezentować, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy” – oświadczył Gentiloni.

Każde państwo musiało przygotować KPO, czyli dokument opisujący sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Polska złożyła KPO już ponad rok temu. Pod koniec października zeszłego roku szefowa KE postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu m.in. do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje Komisja Europejska w związku z decyzją TSUE. W środę nowelizacją zajmował się Senat, który przyjął nowelizację jednogłośnie. Do ustawy zaproponował jednocześnie blisko 30 poprawek wypracowanych na posiedzeniu senackich komisji. Teraz decyzję w sprawie tych poprawek będzie musiał podjąć Sejm.

Pierwszym punktem wizyty szefowej KE w Warszawie – według programu opublikowanego przez Centrum Informacyjne Rządu – będzie spotkanie z premierem Morawieckim w KPRM – rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15.30.

Następnie – o godz. 16.00 – w Belwederze zaplanowano spotkanie premiera i szefowej KE z prezydentem Dudą.

Na godzinę 17.25 zaplanowano wspólną konferencję prasową prezydenta, premiera oraz szefowej KE, która ma się odbyć w firmie PSE S.A, w Konstancinie-Jeziornej.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.