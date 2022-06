Dziś Dzień Dziecka…

… z tej okazji Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował specjalny raport dotyczący małych mieszkańców regionu. Jak się okazuje, w województwie lubuskim mamy ponad 150 tys. osób w wieku od 0 do 15 lat.

– Większość z nich to chłopcy, bo na 95 dziewczynek przypada obecnie ok. 100 chłopaków – wylicza Elwira Olczyk z zielonogórskiego Urzędu Statystycznego:

Niestety, dla rodziców dzieci z naszego regionu nie mamy dziś najlepszych wiadomości. Według Elwiry Olczyk, świętowanie Dnia Dziecka będzie w tym roku znacznie droższe, niż w latach poprzednich – szczególnie, jeśli planujemy z tej okazji kupić dziecku jakąś zabawkę:

Dodajmy, że według danych statystycznych w województwie lubuskim najwięcej dzieci rodzi się we wtorki i to najczęściej we wrześniu. Z kolei w ubiegłym roku w Dzień Dziecka urodziło się 34 małych Lubuszan.