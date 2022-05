Wkrótce zostanie wyłączona oczyszczalnia ścieków w Łagowie, w gminie Dąbie. Nie ma jednak powodu do obaw, bo samorząd położył już sieć kanalizacyjną, którą ścieki popłyną do nowoczesnej i znacznie większej oczyszczalni w Pławiu. – Do niej podpięci zostaną też mieszkańcy Gronowa – mówi Marcin Reczuch, wójt gminy Dąbie.

Dodajmy, że wszystkie koszty ponosi urząd gminy i mieszkańcy nie muszą się martwić, że będą musieli za coś płacić.