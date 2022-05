Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze wzbogaciła się o kolejne książki w języku ukraińskim.

Dary trafiły do zielonogórskiego Norwida w ramach organizowanej przez Bibliotekę im. Lesi Ukrainki w Kijowie akcji „Książka w ślad”.

Jak mówi Beata Kowalska, zajmująca się przygotowaniem tych książek do wypożyczenia, jest to w sumie ok. 100 pozycji dla czytelników w różnym wieku:

Z kolejnych książek w języku ukraińskim, z których będą mogli korzystać m.in. uchodźcy z Ukrainy, cieszy się wicedyrektorka zielonogórskiego Norwida – Anna Polus:

Dodajmy, że nowe książki w języku ukraińskim będą do wypożyczenia w zielonogórskim Norwidzie za ok. dwa tygodnie.

Już teraz jednak uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z przetłumaczonych na ich język książek polskich pisarzy, a także z bajek dla dzieci po ukraińsku dostępnych w Bibliotece Pana Kleksa czy QR-kodów z dostępem do e-booków w języku ukraińskim.