Samorządowcy to ludzie praktyczni, którzy potrzebują środków na realizowanie konkretnych projektów – takie środki dziś do nich trafiają, w wysokości 30 mld zł – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji wyników drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Premier wraz z wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem oraz przedstawicielami samorządów wziął udział prezentacji wyników drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zaakceptowanych zostało 5 tys. wniosków, w tym 166 z woj. lubuskiego. 100 proc. samorządów otrzymało dofinansowanie inwestycji.

W województwie lubuskim najwiecej pieniędzy dostanie Zielona Góra na drugi etap Trasy Aglomeracyjnej oraz Gorzów na pierwszy etap obwodnicy północnej. Na kolejnych miejscach pod względem kwoty dotacji są: przebudowa ul. Kosynierów w Gorzowie, prace inwestycyjne w szpitalach w Gorzowie i Obrzycach (projekt samorządu województwa), a także rewitalizacja ul. Bohaterów Westerplatte we Wschowie, przebudowa drogi powiatowej w Wymiarkach i rozbudowa szpitala w Żarach.

Lista zaakceptowanych lubuskich inwestycji:

https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2022-05/Wyniki_edycja_2_wojlubuskie.pdf

„Państwo musi być na posterunku. Państwo musi być państwem pomocnym; dla wszystkich, a nie dla wybranych. Troszczymy się o mieszkańców w każdej, najmniejszej gminie, każdym mieście, miasteczku, wsi i powiecie – to jest credo naszego rządu” – powiedział Morawiecki podczas wystąpienia. „Moim pragnieniem jest bardzo bliska współpraca z samorządowcami, ramię w ramię – nie chowanie głowy w piasek, tylko wspólne rozwiązywanie problemów” – dodał.

Premier stwierdził, że samorządowcy to „ludzie praktyczni, którzy potrzebują środków na realizację konkretnych projektów”. „I takie środki dziś trafiają do państwa; środki w wysokości 30 mld zł” – zwrócił się do samorządowców.

„Cieszę się, że w całej Polsce coraz więcej widać tablic z biało-czerwoną flagą i naszym godłem – tam, gdzie remontujemy szpitale, gdzie modernizujemy szkoły, gdzie tworzymy nowe instytucje kultury, tam gdzie inwestujemy w Ochotnicze Straże Pożarne, budujemy, modernizujemy i remontujemy drogi. To jest państwo, które jest państwem pomocnym, państwem solidarności. Trzeba skontrastować je z tym, co było wcześniej: zwijane posterunki policji, zwijane połączenia kolejowe, autobusowe, mniej instytucji kultury. To był ten świat: znikające zakłady pracy, rosnące bezrobocie – zmora III RP” – mówił Morawiecki.

Jak dodał, dla wyjścia z kryzysu potrzebna jest współpraca. „Nie dajcie się skonfliktować; nie dajcie się napuścić i szczuć jednym na drugich. Potrzeba nam współpracy” – zaapelował do samorządowców.