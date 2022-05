Wojna na Ukrainie może spowodować kryzys żywnościowy na świecie. Włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu. Być może to, co państwo w tym roku zbierzecie z pól, trafi do wielu miejsc, gdzie będzie ratowało życie – powiedział nagrodzonym prezydent Andrzej Duda na gali konkursu Agro Liga 2021.

W piątek odbyła się gala wręczenia nagród w 29 edycji konkursu Agro Ligii z udziałem Pary Prezydenckiej. Nagrody Wicemistrza i Mistrza Krajowego Agro Ligii 2021 odbierali właściciele gospodarstw rolnych oraz firmy działające w sektorze rolnym.

„Bardzo państwu dziękuję, że tak właśnie działacie. Bardzo często prowadzicie gospodarstwa wzorcowe, które są odwiedzane także przez naszych sąsiadów przez ludzi z zagranicy, którzy oglądają, jaki jest stan polskiego rolnictwa, którzy chcą zobaczyć dobrze funkcjonujące gospodarstwo. Są tutaj z nami mistrzowie wszystkich poprzednich edycji. (…) Jesteście Państwo wzorem dla innych gospodarzy, jesteście państwo wzorem dla młodych, jesteście państwo, w wielu przypadkach, jako rodzice, jako dziadkowie nauczycielami, którzy przekazują swoją wiedzę doświadczenie młodemu pokoleniu po to, by polskie rolnictwo mogło nadal kwitnąć. Jestem za to ogromnie wdzięczny” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Dodał, że dzisiaj polskie rolnictwo znajduje się w szczególnej sytuacji.

„Od lat jesteśmy nie tylko jako państwo, jako społeczeństwo wielkim producentem żywności i nie tylko zabezpieczamy w 100 proc. swoje wewnętrzne krajowe potrzeby, ale jesteśmy też w coraz większym stopniu eksporterem żywności na cały świat, żywności doskonałej, której państwo jesteście wzorcowymi producentami. Żywności, która cieszy się coraz większym powodzeniem na wielu rynkach. W warunkach przecież ogromnej konkurencji, która pochodzi z innych krajów chociaż w większości państw rolnictwo istnieje i w większości państw to rolnictwo z nami konkuruje, a jednak państwa produkty, płody rolne potrafią się przebić, potrafią zdobywać laury, potrafią zwyciężać i podbijać rynki(…).” – podkreślił Andrzej Duda.

W kategorii „rolnicy” nagrodę Mistrza Krajowego Agro Ligii 2021 odebrali Teresa i Mariusz Smolarek z Izabelina w Wielkopolsce prowadzący nowoczesne gospodarstwo produkujące 2 mln litrów mleka. W kategorii „firmy” nagrodę Mistrza Krajowego odebrał Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie w województwie kujawsko-pomorskim, zajmujący się uprawą lnu i ziół oraz hodowlą bydła mlecznego oraz firma Miodziarze ze Srebrnej w województwie mazowieckim, prowadząca pasieki składające się z 3 tys. uli i 150 mln pszczół.