Parkowanie na chodnikach, trawnikach i w przejściu wąskiej uliczki, to problem z którym mieszkańcy Zielonej Góry zmagają się od lat.

W naszym mieście wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której to służby bezpieczeństwa nie mogły dojechać na miejsce zdarzenia, przez samochody, które blokowały przejazd w wąskich uliczkach. Źle zaparkowane pojazdy to także utrapienie dla mieszkańców, którzy nie mogą korzystać z chodników.

– Problem wynika głównie z braku miejsc parkingowych – podkreślają zielonogórzanie:

– Kierowcy muszą być surowo karani – podkreśla podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

– Nieodpowiedzialni kierowcy spowalniają naszą pracę – zaznacza starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy zielonogórskiej straży pożarnej:

– Często jesteśmy bezradni podczas interwencji – dodaje Arkadiusz Kaniak:

Przypomnijmy, niezgodne z przepisami parkowanie możemy zgłaszać policji poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia, które przesłał nam zielonogórski fotograf – Paweł Janczaruk: