Żarska gmina otrzymała dofinansowanie do kolejnych inwestycji. To między innymi modernizacja trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowacja zbiornika wodnego. Urząd pozyskał na zadania prawie 400 tysięcy złotych.

Poprawi się jakość dojazdu do pól w Biedrzychowicach, Drożkowie oraz Bogumiłowie. – Każda pomoc, to odciążenie własnego budżetu. Wielokrotnie bez tej pomocy byłoby trudno udźwignąć zadania – mówi wójt Leszek Mrożek:

– Planujemy także wykonanie renowacji zbiornika w Bieniowie – zaznacza wójt:

Dodajmy, że gmina posadzi także drzewa miododajne, na co otrzymała prawie 9 tysięcy złotych.