Plaga kradzieży elementów infrastruktury drogowej w regionie. Złodzieje zabierają ogrodzenia, bramy wjazdowe, siatki i słupki oraz inne rzeczy ważne dla bezpieczeństwa użytkowników dróg – poinformowała rzeczniczka zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska.

Dla przykładu, na odcinku drogi ekspresowej S3 od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce ogrodzenie zostało zdekompletowane na odcinku o długości niemal 1,5 km, tracąc tym samym swoją funkcję zabezpieczającą.

„A przecież ogrodzenie dróg ekspresowych i autostrad ma uniemożliwić wtargnięcie dzikich zwierząt na drogę. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak tragiczne skutki może mieć zderzenie auta jadącego ponad 100 km/h z sarną, jeleniem czy dzikiem” – dodała Jakubowska.

Z kolei na dk 18 złodzieje ukradli elementy odwodnienia drogi na odcinku blisko 400 m, zginęły również poręcze balustrad na wiadukcie, znaki drogowe, bariery energochłonne, transformatory, systemy zasilania znaków aktywnych, siatki przeciwśnieżne i wiele innych.

Natomiast w ostatnich dniach dokonano kradzieży trzech lamp oświetlających oddane w ubiegłym roku do użytku rondo na skrzyżowaniu dk 22 i dk 24, pozostawiając odsłonięte kable elektryczne.

Od 2011 r., w celu przeciwdziałania kradzieżom drogowcy znakują elementy infrastruktury drogowej specjalnymi mikrocząsteczkami. Dotychczas takie oznakowanie wykonano na ok. 20 tys. elementów. Prowadzone są także kampanie informacyjne na ten temat.

„Choć dzięki takiemu znakowaniu znacznie łatwiej jest namierzyć skradzione elementy np. w punktach skupu złomu i dotrzeć do osoby, która je ukradła, to nie wszystkich złodziei to zniechęca. Dlatego dalej będziemy podejmować działania, które mają na celu zabezpieczenie infrastruktury drogowej przed kradzieżą” – zapowiedziała Jakubowska.

Rzeczniczka podkreśliła, że każda kradzież infrastruktury może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Zaapelowała, by będąc świadkiem takiego zdarzenia natychmiast zgłosić to policji lub dzwoniąc pod numer informacji drogowej 19111.