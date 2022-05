Walka o majątek, pieniądze i zabytkową nieruchomość w Łagowie Lubuskim. W tle aktywność Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i posła Nowej Lewicy Bogusława Wontora. To wszystko dzisiaj w reportażu Magazynu Śledczego Anity Gargas w TVP1.

Jak to się stało że do dziś stowarzyszenie płaci na najem nieruchomości symboliczne stawki, a każda próba ich podniesienia kończy się skierowaniem sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które staje po stronie ZSMP? Na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź autor reportażu Maciej Piotrowski.

Początek Magazynu Śledczego Anity Gargas w TVP1 o godz. 22.35