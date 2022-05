Ponad pół miliona polskiej młodzieży mierzy się z końcowymi egzaminami klas ósmych. Po języku polskim dziś przyszedł czas na matematykę. W Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 w Żaganiu z królową nauk rozprawiało się 70 młodych ludzi.

Mimo, że nie można tu oblać, to wynik pójdzie za uczniem. Od tego zależeć będzie do jakiej szkoły trafią absolwenci podstawówki. Sami ósmoklasiści podkreślają, że po pierwszym stresie przy języku polskim dziś nieco mniejsze napięcie. Kciuki za ich powodzenie trzyma także dyrektorka szkoły Małgorzata Kalinowska. – To dla nich ostatnia i bardzo ważna prosta na tym etapie edukacji – dodaje: