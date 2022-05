W przyszłym roku szkolnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Gorzowie przygotowanych zostało około 3 tysiące miejsc. Tak mówiła dziś w Radiu Gorzów Renata Pliżga, dyrektor wydziału edukacji UM:

Aby nie ucierpiała na tym jakość nauki, to zdecydowaliśmy się na dodatkowe rozwiązanie. Chodzi o współpracę z gorzowską Akademią im. Jakuba z Paradyża:

Dodajmy, że aktualnie trwa elektroniczna rejestracja kandydatów. Ten etap zakończy się 21 czerwca. Do tego dnia należy dostarczyć do szkoły, wydrukowany i podpisany formularz wniosku, wygenerowanego na platformie rekrutacyjnej. W przypadku oddziału przygotowania wojskowego oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe wniosek należy złożyć do 31 maja.