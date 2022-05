Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu zbudowali drogę do swojej przyszłej szkoły. I choć to duże uproszczenie to prawdą jest, że uczniowie mieli swój wkład w asfaltowanie fragmentu przebudowywanej obecnie ulicy Teatralnej.

Doszło do tego po warsztatach zawodowych w Niemczech, które zrealizowane zostały w ramach polsko-niemieckiego projektu skierowanego do gorzowskich uczniów szkół zawodowych. Mówi dyrektor CEZiB Magdalena Łabuza:

-To niezwykle ważne, by nasi uczniowie uczestniczyli w takich projektach – mówi wiceprezydent Małgorzata Domagała:

Uczniowie CEZiB , którzy wzięli udział w projekcie będą fachowcami nie tylko w asfaltowaniu, ale i układaniu instalacji podziemnych. Co niezwykle istotne, w ramach projektu do pracowni budowlanych CEZiB trafi sprzęt za ponad milion złotych.