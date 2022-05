Na żarskim stadionie Syrena przeprowadzono imprezę skierowaną do najmłodszych mieszkańców. Akcja „Z podwórka na bieżnię” to połączenie sportowej rywalizacji z dobrą zabawą.

Plenerowe wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci i szkolnej młodzieży. To do nich właśnie kierowane było to spotkanie ze sportem. Jak mówi wiceburmistrz Patryk Faliński, treningi kształtują hart ducha:

Były dziesięcioboista Sebastian Chmara zachęca do aktywności fizycznej. – Sport pomaga w życiu, kształtuje człowieka – podkreśla utytułowany niegdyś sportowiec:

Nauczyciel wychowania fizycznego z Publicznej Szkole Podstawowej numer 8, Dariusz Kołacz to dobra zabawa, ale i zaszczepienie w dzieciach sportowego bakcyla:

Uczestnicy wydarzenia przyznają, że sport i zabawa powinny iść w parze:

Dodajmy, że w plenerowej akcji wzięło udział około 300 dzieci z żarskich szkół podstawowych.