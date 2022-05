Finlandia będzie się ubiegać o członkostwo w NATO. Prezydent Sauli Niinistö i premier Sanna Marin poinformowali, że kraj ten złoży wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja jest następstwem inwazji Rosji na Ukrainę.

Premier Sanna Marin powiedziała, że prezydent i rządowa komisja polityki zagranicznej uzgodnili, iż Finlandia będzie się ubiegać o członkostwo w NATO po rozpatrzeniu sprawy przez parlament. Szefowa rządu w Helsinkach stwierdziła, że jest to historyczny dzień, który otwiera nową erę. Tamtejszy parlament zajmie się tą sprawą w poniedziałek.

W sobotę prezydent Finlandii rozmawiał z rosyjskim przywódcą. Podczas rozmowy telefonicznej Sauli Niinistö powiedział Władimirowi Putinowi o zamiarze wstąpienia jego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według Moskwy wstępując do NATO Helsinki popełniają błąd, który przyczyni się do pogorszenia relacji dwustronnych.

Długość granicy między Finlandią a Rosją wynosi 1300 kilometrów.