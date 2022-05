Gdyby wybory odbyły się dziś Zjednoczona Prawicy mogłaby liczyć na 39,2 proc. głosów, Koalicja Obywatelska na 27,1 proc., Lewica na 11,2 proc., Polska 2050 na 7,9 proc., PSL na 6,4 proc., a Konfederacja na 5,9 proc. – wynika z sondażu dla DoRzeczy.pl.

Zgodnie z badaniem pracowni Estymator, opublikowanym w niedzielę przez DoRzeczy.pl, frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 procent.

„Najwięcej ankietowanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska) – 39,2 proc. (to oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej fali naszych badań). Druga jest Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 27,1 proc. (+0,1 pkt proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 11,2 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni)” – podało DoRzeczy.pl.

Kolejny wynik, 7,9 proc. uzyskałaby Polska 2050 Szymona Hołowni, straciwszy 0,1 punktu procentowego. Na Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską głos oddałoby 6,4 proc. ankietowanych (mniej o 0,3 punktu procentowego). Na Konfederację (KORWiN, Ruch Narodowy) głosowałoby 5,9 proc. (-1,4 punktu procentowego), a na Kukiz’15 – 2 proc. (+0,2 punktu procentowego). 0,3 proc. zadeklarowało, że oddałoby głos na inną formację.

Według podanego w publikacji przeliczenia głosów na mandaty PiS wprowadziłoby do Sejmu 219 posłów (19 posłów mniej niż w wyborach z 2019 r.), Koalicja Obywatelska – 140 (6 posłów więcej), Lewica – 43 (6 posłów mniej), Polska 2050 – 30 posłów, PSL – 19 (11 posłów mniej), a Konfederacja – 8 (3 posłów więcej.

DoRzeczy.pl zauważyło, że względem poprzedniego takiego sondażu ZP zanotowała najwyższy wzrost, a Konfederacja – największy spadek.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować – poinformował portal.