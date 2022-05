W poniedziałek rusza nabór do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku kandydaci będą mieli możliwość wyboru czterech szkół, zamiast trzech, tak jak było w ubiegłym roku. W każdej szkole można wybrać dowolną liczbę klas.

Dodatkowo miasto zwiększyło liczbę oddziałów w najbardziej obleganych placówkach. Mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

Wnioski do szkół średnich będzie można składać do 21 czerwca. Uczniowie powinni je zanieść do placówki pierwszego wyboru. W tym roku zielonogórskie szkoły podstawowe kończy ponad 1800 uczniów. W najbliższych latach ta liczba drastycznie spadnie – mówi Jarosław Skorulski:

W tym roku nie będzie ogólnego naboru do VII LO. Ta szkoła od września będzie funkcjonowała jako placówka mistrzostwa sportowego. 21 lipca szkoły podadzą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.