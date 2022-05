Pomnik Schillera w Głogowie po ponad 70 latach zyskał dawny blask i wrócił do miasta! Popiersie autora „Ody do Radości” zostało postawione w maju 1905 roku w parku na przeciwko tzw. „Stoczniowca”, w okolicach obecnego Ronda Dmowskiego. W trakcie II wojny światowej monument został ostrzelany, a kolejni włodarze miasta założyli że nie przetrwał do czasów nam współczesnych.

Rok temu pomnik odnaleźli członkowie Stowarzyszenia Głogowskiego Ruchu Odkrywców Tajemnic „Grot”. Zabytek został oddany do częściowej rekonstrukcji i konserwacji. Schiller wrócił do Głogowa. Od dziś mieszkańcy mogą oglądać popiersie Schillera w Punkcie Informacji Turystycznej w Głogowie.

Michał Osora ze Stowarzyszenia mówi, że historia tego zabytku jest bardzo ciekawa. – Przez ponad 70 lat tajemnicę co stało się z pomnikiem skrywała ziemia – dodaje

Członkowie Stowarzyszenia wpadli na trop zaginionego pomnika dzięki archiwalnym zdjęciom i mapom. Zaryzykowali i poprosili miasto i konserwatora zabytków o zgodę na rozkopanie tych terenów.

Michał Osora opowiada, że emocje były ogromne. Zwłaszcza gdy po trzecim dniu prac udało się odkopać marmurowe popiersie.

Popiersie z 1905 roku musiało zostać poddane pracom konserwatorskim. Brakujące fragmenty zostały odtworzone. Miłośnik historii i autor bloga „Głogowski Wehikuł Czasu” Wiesław Maciuszczak zaznacza, że do odkrycia popiersia nie doszłoby, gdyby nie determinacja grupy młodych ludzi, pasjonatów historii i militariów. Jak dodaje, wiele pomników w Głogowie nie przetrwało II wojny światowej.