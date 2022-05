Prowadzona w całym kraju policyjna akcja pod nazwą „Jednośladem bezpiecznie do celu” skierowana jest do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to także użytkowników coraz bardziej modnych hulajnóg.

Na lubuskich drogach i ścieżkach rowerowych elektryczne hulajnogi, to już powszechny widok. Żarscy funkcjonariusze przypominają, że kierującego takim środkiem także obowiązują przepisy. – Prowadzenie każdego pojazdu, to odpowiedzialność – podkreśla komisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Kierowcy, hulajnóg muszą mieć na uwadze bezpieczeństwo innych, ale i swoje – zaznacza funkcjonariuszka:

Dodajmy, że przepisy regulujące prawa i obowiązki wynikające z korzystania z hulajnóg weszły w życie w ubiegłym roku.