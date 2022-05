W Ciborzu powstaje Lubuskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Będzie to czwarta tego typu placówka w naszym regionie, bo podobne centra działają już w Gorzowie, Obrzycach i Zaborze. Czym różnią się one od tradycyjnych szpitali dla osób nerwowo i psychicznie chorych, jaki mają cel i po co zostały powołane? M.in. na te tematy rozmawiać będziemy z Tomaszem Kowalskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu i Andrzejem Żywieniem, dyrektorem Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.