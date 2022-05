Żagańskie „Dzierganki”, to grupa spełnionych już zawodowo kobiet, które łączy wspólna pasja. Spotykają się regularnie w czytelni ogólnej Miejskiej Biblioteki imienia Papuszy, aby porozmawiać i uczyć się od siebie nawzajem. Prace wykonywane na szydełkach mogą wprawić w zachwyt.

Uzdolnione żaganianki do swoich prac oprócz włóczki, czy wełny wykorzystują także worki po ziemniakach. Powstają z nich między innymi bukiety goździków. Dla seniorek czas spędzony na robótkach ręcznych, to także możliwość spędzenia chwil w dobrym towarzystwie. – To również pretekst do tego, aby wyjść z domu – dodają: