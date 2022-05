Rower to nie tylko sposób na wypoczynek, ale też dobry środek transportu w zatłoczonych samochodami miastach. Jego popularność przekłada się na zdrowsze i bardziej przyjazne do życia otoczenie, ale i nasze zdrowie. Rower to również sposób spędzania wolnego czasu.Jak przygotować się do kilkusetkilometrowej wyprawy rowerowej, doradza Jan Muńko organizator wakacyjnych wyjazdów rowerowych.