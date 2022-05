Zakaz prowadzenia pojazdów i 10 tys. zł grzywny – to kara dla 32-latka, którego za kilka wykroczeń drogowych zatrzymali policjanci z Sulęcina – poinformowała we wtorek Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

„Mężczyzna jechał swoim volkswagenem 117 km/h, przy ograniczeniu w terenie zabudowanym do 50 km/h. Do tego nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a stan techniczny jego pojazdu pozostawiał wiele do życzenia”

– powiedziała Biernacka.

Dodała, że to jednak nie koniec listy jego przewinień. Okazało się bowiem, że w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, gdyż nie ma do tego uprawnień. Te zostały mu zatrzymane z powodu wcześniejszych wykroczeń, jakich się dopuścił.

32-latek poddał się karze 10 tys. zł grzywny oraz zakazowi prowadzenia pojazdów na okres sześciu miesięcy. Oczywiście nie mógł już kontynuować jazdy.

Wniosek o jego ukaranie został skierowany do sądu, który podejmie ostateczną decyzję, co do konsekwencji jakie poniesie niezdyscyplinowany kierowca.