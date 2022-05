Monety, porcelana, broń biała i wiele innych ciekawych nietuzinkowych przedmiotów znalazło swoje miejsce i nabywców na kolejnej edycji Targów Kolekcjonerskich w sali widowiskowej gorzowskiego MCK-u. Kilkunastu wystawców ponownie wymieniało się swoimi kolekcjami bo taki jest główny cel tej imprezy – twierdzi organizator Franciszek Iwko, prezes Gorzowskiego Klubu Kolekcjonerów.

Pan Daniel z Drezdenka od 20 lat zbiera unikatową porcelanę i dla niego to miejsce to również okazja do wymiany i uzupełnienia swojej kolekcji.

Dla jednych Targi to szansa na znalezienie czegoś wyjątkowego, a dla innych okazja do spotkania pasjonatów z różnych dziedzin.

Targi Kolekcjonerskie odbywają się w Gorzowie od 1986 roku. Dzisiejszą edycję zaplanowano przy ulicy Drzymały 26 do godziny 12.00.