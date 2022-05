Studenci słabowidzący mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu, jaki pozyskała Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie. To między innymi laptopy i komputery stacjonarne. – Studenci z niepełnosprawnościami będą korzystać z tego sprzętu za zajęciach, będą mogli także wypożyczyć go do domu – mówi Jowita Żurawska-Chaszczewska.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie wspólnie z Akademią Słońca z Poznania realizuje projekt „Uczelni przyjazna i dostępna”.