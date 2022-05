„Łowcy zmysłów” – pod taką nazwą w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy w Żaganiu odbyły się comiesięczne warsztaty sensoryczne dla najmłodszych. Spotkanie z plastyką poprowadziły nauczycielki z przedszkola Dalej Razem.

W oddziale dla dzieci i młodzieży żagańskiej książnicy przedszkolaki tworzyły własne zakładki sensoryczne do książek. Powstały one z materiałów i różnej fakturze, co pobudza u młodych twórców zmysły. Dobrej zabawie towarzyszyły także odczytywane fragmenty książki. Jak mówią uczestnicy wydarzenia gotowe zakładki zabiorą do domu. – Będzie to także nietypowy prezent – dodają: