W tym tygodniu w zestawieniu najciekawszych, wartych uwagi – dwa niezwykłe nagrania – duet Alvaro Solera z Topic’em oraz nowy singiel Brother Leo, do tego 3 polskie premiery – najnowsze propozycje Julii Wieniawy, Patrycji Kosiarkiewicz oraz… Mateusza Ziółko!

MATEUSZ ZIÓŁKO Weź Mnie

Mateusz Ziółko to artysta, który od najmłodszych lat pasjonował się muzyką. Jeszcze jako 15-latek założył swój pierwszy zespół De Vils, w którym grał na fortepianie i śpiewał. Próbował swoich sił w programach talent show, jednak dopiero wygrana trzeciej edycji programu The Voice Of Poland pozwoliła mu rozwinąć skrzydła w przemyśle muzycznym. Mateusz Ziółko ma w swoim dorobku jeden album studyjny 'Na Nowo’, jednak już wkrótce ma to się zmienić. Na razie nie są jeszcze znane szczegóły następcy debiutanckiego krążka, jednak właśnie poznaliśmy utwór 'Weź Mnie’.

Piosenka powstała we współpracy z duetem Hotel Torino, czyli Dominikiem Buczkowskim–Wojtaszkiem i Patrykiem Kumorem.

PATRYCJA KOSIARKIEWICZ Hulaj Dusza

’Hulaj Dusza’ to singiel z EP-ki pod tym samym tytułem zapowiada krótkie premierowe wydawnictwo Patrycji Kosiarkiewicz, które stanowi pretekst do reedycji bardzo dobrze przyjętej poprzedniej płyty wokalistki 'Ogólnie Chodzi O To (2020)’. Oba krążki pojawią się w dwupaku CD w czerwcu. Poprzednia płyta nie doczekała się wydania CD, a fani bardzo o nią prosili. Dlatego Patrycja przygotowała niespodziankę dla słuchaczy i dodała do CD również EP-kę, powstałą we współpracy stałego tria kompozytorsko – autorskiego: P. Kosiarkiewicz / M. Mąka / P. Tylza. Za nagrania wokali i produkcję albumu był odpowiedzialny Patryk Tylza z RedD Music.

JULIA WIENIAWA Nie Mów

Julia Wieniawa odkrywa kolejne karty przed długo wyczekiwanym, debiutanckim albumem, którego premiera zaplanowana jest na czerwiec. Taneczne 'Nie Mów’ obrazuje klip w reżyserii Kingi Brockiej, a obok artystki zagrali w nim Dawid Ogrodnik, Cezary Pazura oraz Ten Typ Mes.

ALVARO SOLER; TOPIC Solo Para Ti

Alvaro wkracza jednak na zupełnie nowe muzyczne terytorium, prezentując nowy taneczny singiel 'Solo Para Ti’ (’Tylko Dla Ciebie’), którego współtwórcą jest Topic.

– Piosenka opowiada o czasie po rozstaniu – kiedy wszystko boli, ale jednocześnie wiesz, że podjąłeś dobrą decyzję – wyjaśnia Soler. – Nie ma innego rozwiązania tego dylematu między głową a sercem niż walka o przetrwanie. To zderzenie z rzeczywistością, którego prawie każdy z nas doświadczył.

BROTHER LEO Caroline

Ola Svensson zdobył popularność po wydaniu albumu 'Given To Fly’, z którym dotarł do pierwszego miejsca sprzedaży płyt w Szwecji. Brother Leo żyje we własnym świecie, w alternatywnej rzeczywistości, gdzie bez najmniejszego wysiłku miesza gatunki i style, tworząc własną, słodko-gorzką popową poezję. Swój czas dzieli między Londyn, Berlin i Sztokholm.

Brother Leo dał się poznać za sprawą wydanego w 2018 roku złotego singla 'Strangers On An Island’, który wyprodukował legendarny Fatboy Slim. W 2020 roku ukazał się utwór 'Sad Child’ zrealizowany we współpracy z Sandro Cavazza. Piosenka zgromadziła 18 milionów odsłuchów na Spotify i doczekała się wysokiej rotacji w szwedzkim radiu. Brother Leo ugruntował swą pozycję, wypuszczając w 2021 roku numery 'People’ i 'Naked’.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

