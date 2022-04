Komisja Europejska uruchamia przeciwko Węgrom mechanizm warunkowości, uzależniający wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządności.

Wiceszef Komisji Margaritis Schinas poinformował, że komisarz do spraw budżetu został upoważniony do wysłania oficjalnego pisma do władz w Budapeszcie w tej sprawie.

Po raz pierwszy w historii Komisja zdecydowała się na taki krok, a Węgry w rezultacie mogą stracić dostęp do europejskich funduszy. Chodzi o postępowanie w celu ochrony unijnego budżetu.

Według Komisji Węgry od wielu lat systematycznie łamią przepisy dotyczące zwalczania korupcji i oszustw związanych z dotacjami, a kontakty na linii Bruksela – Budapeszt w tej sprawie nie doprowadziły do poprawy sytuacji. Węgierski rząd ma teraz 2 miesiące na odpowiedź.