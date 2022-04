Brytyjskie czołgi mogą trafić do Polski, jeśli Warszawa wysłałaby swoje T72 na Ukrainę. Premier Boris Johnson ujawnił, że to jeden z pomysłów rozważanych w Londynie.

„Przyglądamy się temu, co możemy zrobić, by wypełnić lukę w takich krajach jak Polska, które mogłyby chcieć wysłać cięższy sprzęt by pomóc w obronie Ukrainy. Rozważamy wysłanie czołgów do Polski, by pomóc Polakom, gdyby wysłali część swoich T72 na Ukrainę”